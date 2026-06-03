मेगापोर्ट AI के 4 अनुबंधों को पूरा करने के लिए शेयर बेचकर जुटाएगी धन 

तैयार करेगी वैश्विक क्लाउड AI प्लेटफॉर्म

मेगापोर्ट AI के लिए एक वैश्विक क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाने में 35 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 2400 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी। इस प्लेटफॉर्म की मदद से कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक शक्तिशाली GPU का इस्तेमाल कर सकेंगी।

कंपनी के पास 31 देशों में फैले 1,100 से ज्यादा डाटा सेंटर्स हैं, जिनके जरिए यह ग्राहकों को आसान और लचीली सुविधा उपलब्ध कराएगा।

इन नए कदमों से कंपनी ने 2026 के लिए अपने राजस्व अनुमान को भी अपडेट किया है। अब यह 30.70-31.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 2,100-2,150 करोड़ रुपये) के बीच रहने की उम्मीद है। निवेशकों को लुभाने के लिए यह कंपनी रियायती दरों पर शेयर पेश कर रही है।