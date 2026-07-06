मीशो AI की मदद से संभाल रही 75 फीसदी ऑर्डर

वाणी असिस्टेंट ने 22 फीसदी कंवर्जन बढ़ाए

मीशो के AI चैट असिस्टेंट 'वाणी' ने सिर्फ एक महीने में 22 फीसदी कंवर्जन बढ़ाए हैं। कंपनी कई जगहों पर AI का भरपूर इस्तेमाल कर रही है।

वह अपने 70 फीसदी से ज्यादा कोड लिखने में AI का इस्तेमाल करती है, 'ट्रस्टमैश' की मदद से करीब 90 लाख जोखिम भरे ट्रांजैक्शन रोकती है और 'कोरस' के जरिए 62 फीसदी ग्राहक सवालों को अपने आप हल कर लेती है। ऐसे समय में जब अमेजन और फ्लिपकार्ट भी AI पर जोर दे रहे हैं, मीशो खुद को अलग दिखाने के लिए बेहद व्यक्तिगत और बातचीत-आधारित शॉपिंग पर ध्यान दे रहा है।