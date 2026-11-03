मीशो ने अपनी पेमेंट कंपनी में किया 400 करोड़ रुपये का निवेश

मीशो के बोर्ड ने इस निवेश को 6 दिन पहले ही मंजूरी दे दी थी। साथ ही बोर्ड ने अपनी एक नई फाइनेंशियल सर्विसेज सहायक कंपनी भी बनाई है, जिसमें शुरुआत में 15 करोड़ रुपये तक का निवेश किया जाएगा।

MPPL की शुरुआत 2019 में हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में इसे मुनाफे से ज्यादा नुकसान हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसका टर्नओवर 11.05 करोड़ रुपये रहा, जबकि कंपनी को 24.65 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है।