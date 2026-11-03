मीशो ने अपनी पेमेंट कंपनी में किया 400 करोड़ रुपये का निवेश
बिज़नेस
मीशो ने अपनी पेमेंट कंपनी मीशो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (MPPL) में करीब 400 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया है। कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है, ताकि वह अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को और मजबूत कर सके।
यह कदम 2 नवंबर को पक्का हुआ था। इसका मकसद MPPL की क्षमताओं को बढ़ाना और उसे तेजी से आगे बढ़ने में मदद करना है।
बोर्ड ने बनाई नई सहायक कंपनी
मीशो के बोर्ड ने इस निवेश को 6 दिन पहले ही मंजूरी दे दी थी। साथ ही बोर्ड ने अपनी एक नई फाइनेंशियल सर्विसेज सहायक कंपनी भी बनाई है, जिसमें शुरुआत में 15 करोड़ रुपये तक का निवेश किया जाएगा।
MPPL की शुरुआत 2019 में हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में इसे मुनाफे से ज्यादा नुकसान हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसका टर्नओवर 11.05 करोड़ रुपये रहा, जबकि कंपनी को 24.65 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है।