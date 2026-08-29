MCX ने एक दिन में हासिल किया 62.93 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड तोड़ टर्नओवर

यह रिकॉर्ड ऐसे समय में बना है, जब MCX ने ट्रेडिंग को और पारदर्शी बनाने के लिए कई सख्त उपाय किए हैं। इन नए नियमों के तहत, अब एल्युमीनियम, कॉपर और जिंक जैसी धातुओं की डिलीवरी के लिए गुणवत्ता जांच को काफी कड़ा कर दिया गया है। इसके साथ ही, उत्पादक प्लांट्स में ऑडिटिंग, असाइंग और टेस्टिंग की प्रक्रिया को भी अनिवार्य किया गया है।

कमोडिटी एंड कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अब ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। उनके मुताबिक, MCX अब ट्रेडर्स को जोखिमों का प्रबंधन करने और उचित मूल्य निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।