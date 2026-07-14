भारतीय बाजार में सोना-चांदी में फिर दिखी तेजी, जानिए क्या है वजह

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 2 हफ्तों के निचले स्तर से उबरकर फिर से ऊपर आया है। फिलहाल यह 4,013.93 डॉलर प्रति औंस (1.24 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर कारोबार कर रहा है।

हालांकि, चांदी में थोड़ी गिरावट आई है और यह 57.60 डॉलर प्रति औंस (1.78 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) पर पहुंच गई।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के साथ-साथ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें इन बदलावों की मुख्य वजह हैं। इन घटनाओं से बाजार में घबराहट का माहौल है और निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ने की आशंका सता रही है।