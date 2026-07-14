भारतीय बाजार में सोना-चांदी में फिर दिखी तेजी, जानिए क्या है वजह
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार को सोना-चांदी की कीमतों में बढ़त के साथ शुरुआत हुई। ऐसा ग्लोबल बुलियन की कीमतों में बढ़ोतरी और निवेशकों द्वारा कम कीमतों पर खरीदारी करने के कारण हुआ। इसी वजह से घरेलू बाजार में इन दोनों कीमती धातुओं के भाव बढ़ गए। MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स 10 ग्राम के लिए 1.4 लाख रुपये पर पहुंच गए हैं, वहीं सिल्वर फ्यूचर्स प्रति किलोग्राम 2.18 लाख रुपये तक चढ़ गए।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ असर?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 2 हफ्तों के निचले स्तर से उबरकर फिर से ऊपर आया है। फिलहाल यह 4,013.93 डॉलर प्रति औंस (1.24 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर कारोबार कर रहा है।
हालांकि, चांदी में थोड़ी गिरावट आई है और यह 57.60 डॉलर प्रति औंस (1.78 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) पर पहुंच गई।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के साथ-साथ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें इन बदलावों की मुख्य वजह हैं। इन घटनाओं से बाजार में घबराहट का माहौल है और निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ने की आशंका सता रही है।
विशेषज्ञ दे रहे धैर्य रखने की सलाह
बाजार विशेषज्ञ मनोज कुमार जैन का मानना है कि आने वाले समय में बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।
उनका कहना है कि इसकी मुख्य वजह भू-राजनीतिक जोखिम हैं। वे उन निवेशकों को सलाह देते हैं, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं कि कीमतों में गिरावट आने पर धीरे-धीरे करके सिस्टमैटिक ढंग से खरीदारी करते रहें।
उनका सुझाव है कि अगर, आप सोने या चांदी में निवेश का मन बना रहे हैं तो अभी थोड़ा धैर्य रखना बेहतर साबित हो सकता है।