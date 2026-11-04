भारत में सोना बढ़त के साथ करीब 1.4 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा

भारत में सोना बढ़त के साथ करीब 1.4 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा
बिज़नेस
भारतीय बाजार में सोना फिर महंगा हो गया है। बुधवार (4 नवंबर) को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना वायदा 510 रुपये उछलकर करीब 1.4 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
ट्रेडर्स ने बाजार में हाजिर मांग बढ़ने की उम्मीद में नए सौदे किए, जिसकी वजह से बुधवार का दिन काफी गहमागहमी वाला रहा।
न्यूयॉर्क में गोल्ड वायदा 0.46 फीसदी चढ़ा
भारत ही नहीं, न्यूयॉर्क में भी गोल्ड वायदा 0.46 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 3,947.6 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर बंद हुआ।
यह तेजी बताती है कि जब बाजार में मांग बढ़ती है तो सोने के दाम कितनी जल्दी ऊपर जाते हैं। सटोरियों ने हाजिर मांग मजबूत देखते हुए नए सौदे किए, जिससे कीमतों को और बल मिला।