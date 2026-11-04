भारत में सोना बढ़त के साथ करीब 1.4 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा

भारत ही नहीं, न्यूयॉर्क में भी गोल्ड वायदा 0.46 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 3,947.6 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर बंद हुआ।

यह तेजी बताती है कि जब बाजार में मांग बढ़ती है तो सोने के दाम कितनी जल्दी ऊपर जाते हैं। सटोरियों ने हाजिर मांग मजबूत देखते हुए नए सौदे किए, जिससे कीमतों को और बल मिला।