AI की विश्लेषण बढ़ती भागीदारी से निर्णय लेने में हो रही देरी, मैकिंसे का दावा

मैकिंसे की एक रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से डाटा का विश्लेषण करने में शानदार है, लेकिन यह असल में बिजनेस से जुड़े फैसले लेने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। रिपोर्ट बताती है कि लीडर्स को AI द्वारा दिए गए सुझावों पर भरोसा करना या उन्हें दोबारा जांचना मुश्किल लगता है।

इस वजह से चीजों को जांचने में ज्यादा समय लगता है और काम शुरू करने में देर होती है। इसके अलावा, जब AI ज्यादातर विश्लेषण का काम संभाल लेता है तो नए या जूनियर कर्मचारियों को महत्वपूर्ण फैसले लेने के कौशल सीखने का मौका नहीं मिल पाता।