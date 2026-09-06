AI को अपनाने की रफ्तार इसके वित्तीय लाभ से तेज, सर्वे में खुलासा

भले ही केवल 37 फीसदी कंपनियों की कमाई में AI की वजह से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 80 फीसदी कर्मचारी बताते हैं कि AI उन्हें ज्यादा काम निपटाने में सहूलियत देता है।

दूसरी तरफ, 50 फीसदी कर्मचारियों का मानना है कि AI से वे बेहतर फैसले ले पाते हैं। 6 फीसदी ने अपने काम के तरीके को नए सिरे से सोचा है और AI को अपनी रणनीति का खास हिस्सा बनाया है।

मैकिंसे ने बताया कि बाकी सभी कंपनियों को अगर, AI से लंबे समय तक फायदे उठाने हैं तो उनके लीडर को इसके लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा और काम करने के तरीकों में बड़े बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा।