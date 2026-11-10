AI संभालेगा बैंकों के 70 फीसदी जोखिम वाले काम, मैकिंसे का खुलासा

होलसेल लेंडिंग जैसे क्षेत्रों में AI के शुरुआती इस्तेमाल से उत्पादकता में पहले ही 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन बैंकों को अगर, AI का पूरा फायदा उठाना है तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए होंगे, जो जोखिम और तकनीक दोनों को अच्छी तरह समझते हों। साथ ही अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल भी बहुत जरूरी है।

मैकिंसे ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर, AI के प्रोजेक्ट्स बिखरे हुए और बिना तालमेल के हुए तो उनसे कोई खास नतीजा नहीं मिलेगा। आगे रहने के लिए बैंकों को एक एकजुट योजना बनानी होगी।