भारतीय बीमा क्षेत्र की तरक्की AI और साझेदारी पर टिकी, मैकिंसे की रिपोर्ट में खुलासा
भारत के बीमा क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन बदलावों की अगुवाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्ट पार्टनरशिप कर रही हैं।
मैकिंसे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीमा कंपनियां अब पुराने ढर्रे की बिक्री के तरीकों को छोड़ रही हैं। वे टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिस्टम अपना रही हैं, ताकि ग्राहकों से बेहतर तरीके से जुड़ सकें और अपनी लागत भी घटा सकें।
हालांकि, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचना अब भी एक बड़ी चुनौती है। अक्सर ऐसा होता है कि वहां के लिए बने बीमा उत्पाद उनकी जरूरतों के मुताबिक नहीं होते।
AI प्लेटफॉर्म आसान बना रहे बीमा लेना
बीमा कंपनियां अब सीधे ग्राहकों से डील करने के बजाय AI से चलने वाले प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही हैं। ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों की यात्रा के कई अहम पड़ावों को आसान बनाते हैं। जैसे, पॉलिसी लेना आसान होता है और सेवा भी तेजी से मिलती है।
उद्योग में अलग-अलग कंपनियों के साथ साझेदारी करने से ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की तरफ से कुछ नए नियम आने वाले हैं। इनमें खर्चे की सीमा कम करना, कमीशन के ढांचे में बदलाव करना और गलत बिक्री रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं।