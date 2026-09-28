भारतीय बीमा क्षेत्र की तरक्की AI और साझेदारी पर टिकी, मैकिंसे की रिपोर्ट में खुलासा

बीमा कंपनियां अब सीधे ग्राहकों से डील करने के बजाय AI से चलने वाले प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही हैं। ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों की यात्रा के कई अहम पड़ावों को आसान बनाते हैं। जैसे, पॉलिसी लेना आसान होता है और सेवा भी तेजी से मिलती है।

उद्योग में अलग-अलग कंपनियों के साथ साझेदारी करने से ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की तरफ से कुछ नए नियम आने वाले हैं। इनमें खर्चे की सीमा कम करना, कमीशन के ढांचे में बदलाव करना और गलत बिक्री रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं।