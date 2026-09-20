AI ने घटाई 30 प्रतिशत कंपनियों की उत्पादकता, मैकिंसे की रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा

इन रुकावटों के बावजूद एजेंटिक AI में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। इस साल की पहली छमाही में ही इसमें 61 अरब डॉलर (करीब 5,800 अरब रुपये) का निवेश हो चुका है, जिसका बड़ा श्रेय 60 अरब डॉलर (करीब 5,700 अरब रुपये) के कर्सर सौदे को जाता है।

ज्यादातर डेवलपर्स इस पर पूरी तरह यकीन नहीं करते हैं। 46 प्रतिशत को इन टूल्स पर भरोसा नहीं है। केवल 33 प्रतिशत लोगों को इसकी सटीकता पर पूरा विश्वास है और महज 3 प्रतिशत उस आउटपुट पर पूरा यकीन करते हैं, जो AI देता है।