इस नई फंडिंग के बाद कंपनी का मूल्यांकन लगभग 447 करोड़ रुपये हो गया है। टैंगलिन वेंचर्स जल्द ही 10.75 फीसदी हिस्सेदारी के साथ इसकी सबसे बड़ी निवेशक बन जाएगी, वहीं कलारी और एंडिया के पास 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी होगी।

केशव मूर्ति और हर्ष साहू ने 2024 में मैटर्स डॉट AI की शुरुआत की थी। यह कंपनी अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) और गूगल क्लाउड जैसी मशहूर क्लाउड सेवाओं पर कंपनियों के डाटा को सुरक्षित रखने का काम करती है।

इन नए पैसों से कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग को मजबूत करेगी। इसलिए, उम्मीद है कि जल्द ही यह कंपनी बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी।