मैथको की कमाई बढ़ने के बावजूद मुनाफा 94 फीसदी गिरा

मैथको की कमाई बढ़ने के बावजूद मुनाफा 94 फीसदी गिरा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी मैथको ने इस साल अपनी आय (राजस्व) में अच्छी बढ़त दर्ज की है।
इस साल कंपनी का राजस्व 23.7 फीसदी बढ़कर 621 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 502 करोड़ रुपये था।
हालांकि, कमाई बढ़ने के बावजूद कंपनी को बड़ा झटका लगा है। लागतें बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से टैक्स चुकाने के बाद के मुनाफे में 94 फीसदी की भारी गिरावट आई है और यह केवल 3.83 करोड़ रुपये रह गया है।
कर्मचारियों के भत्तों पर खर्च हुआ ज्यादातर पैसा
मैथको का ज्यादातर खर्च कर्मचारियों के भत्तों पर हुआ। कंपनी के कुल खर्च का लगभग 80 फीसदी हिस्सा इसी मद में गया, जिसमें 33 फीसदी की अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखी गई।
इसके अलावा, टेक्नोलॉजी और यात्रा जैसे दूसरे खर्च भी बढ़ते रहे। इन सब चुनौतियों के बावजूद मैथको ने ब्राइटन पार्क कैपिटल और पटनी वेल्थ एडवाइजर्स जैसे बड़े निवेशकों से 5.3 करोड़ डॉलर (करीब 500 करोड़ रुपये) जुटाने में कामयाबी हासिल की।