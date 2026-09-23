मैथको की कमाई बढ़ने के बावजूद मुनाफा 94 फीसदी गिरा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी मैथको ने इस साल अपनी आय (राजस्व) में अच्छी बढ़त दर्ज की है।

इस साल कंपनी का राजस्व 23.7 फीसदी बढ़कर 621 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 502 करोड़ रुपये था।

हालांकि, कमाई बढ़ने के बावजूद कंपनी को बड़ा झटका लगा है। लागतें बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से टैक्स चुकाने के बाद के मुनाफे में 94 फीसदी की भारी गिरावट आई है और यह केवल 3.83 करोड़ रुपये रह गया है।