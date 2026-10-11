सॉफ्टबैंक प्रमुख की AI में निवेश के लिए खाड़ी देशों से 100 अरब डॉलर जुटाने की योजना

पहले की तरह नए टेक स्टार्टअप्स में पैसा लगाने की जगह यह नया फंड उन पुरानी और स्थापित कंपनियों पर ध्यान देगा, जिन्होंने अभी तक ऑटोमेशन की तकनीक नहीं अपनाई है।

सोन इस बारे में मध्य पूर्व के बड़े निवेशकों, खासकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में रूज की अहम भूमिका मानी जा रही है।

उम्मीद है कि वे जिन कंपनियों को खरीदा जाएगा, उन्हें बदलने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। यह सॉफ्टबैंक के लिए एक साहसिक कदम है, क्योंकि कंपनी पर अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने और OpenAI में किए गए अपने बड़े निवेश को सही ठहराने का दबाव भी है।