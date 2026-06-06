मार्वेल 22 जून को S&P 500 में होगी शामिल, पूलकॉर्प की जगह लेगी
मार्वेल टेक्नोलॉजी 22 जून को S&P 500 इंडेक्स में शामिल होने जा रही है। उसने पूलकॉर्प की जगह ली है क्योंकि कंपनी ने मुनाफे का एक अहम पड़ाव पार कर लिया है।
इस खबर के बाद, ट्रेडिंग के बाद के घंटों में मार्वेल के शेयरों में करीब 6 फीसदी का उछाल आया, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पल है।
चिप्स की मांग बढ़ने से मार्वेल के शेयर उछले
इस साल अब तक मार्वेल के शेयरों की कीमत 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी मुख्य वजह कंपनी की कस्टम चिप्स की भारी मांग है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को ताकत देती हैं। इसी सप्ताह एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने मार्वेल को 'अगली ट्रिलियन डॉलर कंपनी' कहा था, जिससे कंपनी के शेयरों में 29 फीसदी और उछाल आया।
मार्वेल ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2029 तक उसके कस्टम चिप बिजनेस से होने वाली कमाई 10 अरब डॉलर (करीब 900 अरब रुपये) से ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि मार्वेल तेजी से टेक की दुनिया में एक बड़ी खिलाड़ी के तौर पर उभर रही है।