मारुति सुजुकी के शेयर 15 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे
मारुति सुजुकी के शेयर ने पिछले 15 महीनों में एक दिन में सबसे अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है। गुरुवार (19 नवंबर) को इसमें करीब 7 फीसदी का उछाल आया।
यह इसलिए आया क्योंकि एल्युमीनियम और कॉपर जैसी कारों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली अहम धातुओं की वैश्विक कीमतें कम हो गईं।
इससे पूरे ऑटो सेक्टर को फायदा मिला और निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी लगभग 4 फीसदी ऊपर चढ़ गया।
ऑटोमोबाइल कंपनियों के फायदे में पेंच
वैश्विक बाजार में धातुओं की कीमतें 21 फीसदी तक कम हो गई हैं। इसका मतलब है कि मारुति जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों को जल्द ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
हालांकि, एक पेंच अभी भी है। घरेलू बाजार में स्टील की कीमतें दूसरी तिमाही के औसत से करीब 7 फीसदी ज्यादा हैं।
मारुति के हालिया मुनाफे पर पहले की ऊंची लागत का असर पड़ा था। फिर भी, पिछले एक महीने में ही कंपनी के शेयर 16 फीसदी ऊपर चढ़ गए हैं। इससे निवेशक भविष्य को लेकर काफी आशावान दिख रहे हैं।