वैश्विक बाजार में धातुओं की कीमतें 21 फीसदी तक कम हो गई हैं। इसका मतलब है कि मारुति जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों को जल्द ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

हालांकि, एक पेंच अभी भी है। घरेलू बाजार में स्टील की कीमतें दूसरी तिमाही के औसत से करीब 7 फीसदी ज्यादा हैं।

मारुति के हालिया मुनाफे पर पहले की ऊंची लागत का असर पड़ा था। फिर भी, पिछले एक महीने में ही कंपनी के शेयर 16 फीसदी ऊपर चढ़ गए हैं। इससे निवेशक भविष्य को लेकर काफी आशावान दिख रहे हैं।