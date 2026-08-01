मारुति सुजुकी की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री से राजस्व 50,000 करोड़ रुपये के पार

मारुति सुजुकी ने वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही के अपने नतीजे घोषित किए हैं। इस दौरान कंपनी का राजस्व 36 फीसदी बढ़कर लगभग 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

यह उछाल गाड़ियों की ज्यादा बिक्री और खरखौदा में नए प्लांट में उत्पादन शुरू होने की वजह से आया है। हालांकि, इस अच्छी कमाई के बावजूद कंपनी का मुनाफा घट गया है।

कार निर्माता का मुनाफा 3,352.1 करोड़ रुपये रहा, क्योंकि कच्चे माल की लागत बढ़ गई और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण सप्लाई चेन में दिक्कतें आने से मार्जिन पर दबाव पड़ा।