मारुति सुजुकी E-विटारा की BaaS के तहत कीमत घोषित की गई है

मारुति सुजुकी के शेयरों में आई गिरावट, क्या E-विटारा की कीमत घोषित होने का हुआ असर?

क्या है खबर?

मारुति सुजुकी की ओर से E-विटारा की कीमत घोषित किए जाने के बाद बुधवार (18 फरवरी) को उसके शेयरों में गिरावट आई। दरअसल, ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने कहा कि E-विटारा की कीमत प्रतिस्पर्धी है, लेकिन लाभदायक नहीं हो सकती। सुबह करीब 9:25 बजे उसके शेयर 0.3 फीसदी गिरकर 15,138 रुपये पर थे। ब्रोकरेज ने मारुति को 'बाय' रेटिंग दी है और इसका लक्ष्य मूल्य 16,118 रुपये/शेयर रखा है, जो पिछले बंद भाव 15,192 रुपये/शेयर से 6.1 फीसदी अधिक है।