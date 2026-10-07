EU के अधिकारी चीन से सस्ती हाइब्रिड कारों के आयात पर लगाएंगे लगाम

यूरोपीय संघ (EU) के अधिकारी इस सप्ताह चीन में हैं। वे यूरोप में सस्ती हाइब्रिड कारों की बढ़ती आवक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, इसी वजह से चीन का व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) बढ़ा है और स्थानीय नौकरियों पर दबाव पड़ रहा है।

इन वार्ताओं की अगुवाई व्यापार के लिए यूरोपीय आयुक्त मारोस शेफकोविक कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर में ब्रुसेल्स में EU के नेताओं की बैठक से पहले किसी समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है।

इसका मुख्य मकसद एक बड़ी व्यापार जंग को टालना है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले लगाए गए शुल्क के बावजूद हाइब्रिड वाहनों का आयात बढ़ गया है।