EU के अधिकारी चीन से सस्ती हाइब्रिड कारों के आयात पर लगाएंगे लगाम
यूरोपीय संघ (EU) के अधिकारी इस सप्ताह चीन में हैं। वे यूरोप में सस्ती हाइब्रिड कारों की बढ़ती आवक को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, इसी वजह से चीन का व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) बढ़ा है और स्थानीय नौकरियों पर दबाव पड़ रहा है।
इन वार्ताओं की अगुवाई व्यापार के लिए यूरोपीय आयुक्त मारोस शेफकोविक कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर में ब्रुसेल्स में EU के नेताओं की बैठक से पहले किसी समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है।
इसका मुख्य मकसद एक बड़ी व्यापार जंग को टालना है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले लगाए गए शुल्क के बावजूद हाइब्रिड वाहनों का आयात बढ़ गया है।
'किल स्विच' के पक्ष में जर्मनी-फ्रांस
जर्मनी और फ्रांस चाहते हैं कि जब विदेशी आयात यूरोपीय उद्योगों के लिए खतरा बने तो EU तेजी से कार्रवाई करे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आवश्यक क्षेत्रों के लिए 'किल स्विच' जैसे नए उपायों का समर्थन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि चीन के बढ़ते प्रभाव के दौर में वे निष्पक्षता बनाए रखने को लेकर कितने गंभीर हैं। उम्मीद है कि इन कदमों से तनाव को और बढ़ाए बिना स्थानीय व्यवसायों को सुरक्षित रखा जा सकेगा।