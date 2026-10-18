9 कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ 3.65 लाख करोड़ रुपये का इजाफा

रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्य भी 53,047 करोड़ रुपये और बढ़ गया। HDFC बैंक, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी अच्छी बढ़त दर्ज की। बाजार में आई यह तेजी IT शेयरों के शानदार तिमाही नतीजों के बाद उनकी वापसी की वजह से थी। ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पोनमुडी आर ने इसे बड़ी कंपनियों के लिए नए सिरे से उत्साह बताया।

लार्सन एंड टुब्रो (L&T) एकमात्र ऐसी कंपनी थी, जिसके बाजार मूल्य में 9,232 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 2 फीसदी से ज्यादा ऊपर चढ़े।