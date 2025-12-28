7 कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में गिरावट, जानिए कितना हुआ नुकसान 

नुकसान

इन कंपनियों के मूल्यांकन में हुआ नुकसान

नुकसान दर्ज करने वाली कंपनियों में SBI सबसे ऊपर रही है, जिसका मूल्यांकन 12,692 करोड़ गिरकर 8.92 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का 8,254 करोड़ घटकर 21.09 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन 5,102 करोड़, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) का 4,002 करोड़ और ICICI बैंक का 2,571 करोड़ रुपये कम हुआ। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का 1,802 करोड़ और टाटा कंस्टलेंसी सर्विसेज (TCS) का 1,013 करोड़ रुपये घटी है।