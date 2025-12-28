7 कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में गिरावट, जानिए कितना हुआ नुकसान
पिछले सप्ताह देश की शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 35,439 करोड़ रुपये कम हो गया। शेयर बाजार में सुस्ती के चलते भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बावजूद पिछले सप्ताह BSE बेंचमार्क में 112.09 अंक या 0.13 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है। इस दौरान HDFC बैंक, भारती एयरटेल और इंफोसिस ऐसी कंपनियां रही हैं, जिनके मूल्यांकन में फायदा भी हुआ है।
नुकसान
इन कंपनियों के मूल्यांकन में हुआ नुकसान
नुकसान दर्ज करने वाली कंपनियों में SBI सबसे ऊपर रही है, जिसका मूल्यांकन 12,692 करोड़ गिरकर 8.92 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का 8,254 करोड़ घटकर 21.09 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन 5,102 करोड़, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) का 4,002 करोड़ और ICICI बैंक का 2,571 करोड़ रुपये कम हुआ। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का 1,802 करोड़ और टाटा कंस्टलेंसी सर्विसेज (TCS) का 1,013 करोड़ रुपये घटी है।
फायदा
इन कंपनियों की बढ़ी बाजार हैसियत
बढ़त हासिल करने वाली कंपनियों में HDFC बैंक का मूल्यांकन 10,126 करोड़ रुपये बढ़कर 15.26 लाख करोड़ रुपये हो गया। इंफोसिस का मार्केट कैप 6,626 करोड़ बढ़कर 6.87 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि भारती एयरटेल का 5,359 करोड़ के इजाफे के साथ 12 लाख करोड़ रुपये हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही, उसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS, ICICI बैंक, SBI, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, L&T और LIC का स्थान रहा।