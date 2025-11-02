4 कंपनियों का पूंजीकरण 95,447 करोड़ रुपये बढ़ा, जानिए किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा
क्या है खबर?
पिछले सप्ताह शीर्ष-10 मूल्यवान कंपनियों में से 4 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 95,447 करोड़ रुपये बढ़ गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक फायदे में रही। दूसरी तरफ HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) समेत 6 कंपनियों मूल्यांकन में संयुक्त रूप से 91,685 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। पिछले सप्ताह BSE का बेंचमार्क सूचकांक 259.69 अंक या 0.30 प्रतिशत बढ़ा है। गुरुवार को 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 52 सप्ताह के अपने उच्चतम स्तर 85,290.06 पर पहुंच गया।
बढ़त
इन कंपनियों का बढ़ा पूंजीकरण
रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 47,431.32 करोड़ बढ़कर 20.11 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 30,091 करोड़ बढ़कर 8.64 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी के साथ भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 14,540 करोड़ बढ़ने के बाद 11.71 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बाजार हैसियत 3,383 करोड़ रुपये बढ़ने के बाद 5.65 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है।
नुकसान
6 कंपनियों का पूंजीकरण गिरा
दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस के मूल्यांकन को 29,090 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसके बाद यह घटकर 6.48 लाख करोड़ रह गया। ICICI बैंक का पूंजीकरण 21,618 करोड़ घटकर 9.61 लाख करोड़ रुपये रह गया। इसी प्रकार इंफोसिस को 17,822 करोड़, हिंदुस्तान यूनिलीवर को 11,924 करोड़, HDFC बैंक काे 9,547 करोड़ और TCS काे 1,682 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनी रही, जिसके बाद HDFC, एयरटेल, TCS जैसी कंपनियों का स्थान रहा।