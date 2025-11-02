पिछले सप्ताह 4 कंपनियों के पूंजीकरण में इजाफा हुआ है

4 कंपनियों का पूंजीकरण 95,447 करोड़ रुपये बढ़ा, जानिए किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह शीर्ष-10 मूल्यवान कंपनियों में से 4 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 95,447 करोड़ रुपये बढ़ गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक फायदे में रही। दूसरी तरफ HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) समेत 6 कंपनियों मूल्यांकन में संयुक्त रूप से 91,685 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। पिछले सप्ताह BSE का बेंचमार्क सूचकांक 259.69 अंक या 0.30 प्रतिशत बढ़ा है। गुरुवार को 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 52 सप्ताह के अपने उच्चतम स्तर 85,290.06 पर पहुंच गया।