बिकवाली के बाद अक्टूबर में FPI ने किया निवेश, जानिए क्यों बदली धारणा 

आंकड़े

ऐसे रहे 3 महीने के आंकड़े

डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार, यह बदलाव लगातार निकासी के लंबे दौर के बाद आया है। सितंबर में FPI ने 23,885 करोड़, अगस्त में 34,990 करोड़ और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये निकाले थे। इस बीच, अक्टूबर में ऋण बाजार में FPI ने सामान्य सीमा के तहत लगभग 3,507 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के माध्यम से 427 करोड़ रुपये निकाले। विदेशी निवेशकों ने इस साल में अब तक लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं।