जुकरबर्ग ने कहा- AI में बड़े बदलाव के लिए नहीं चाहिए बड़ी टीम 

मेटा ने दिए भारी बोनस

उद्योग में चल रही गहमागहमी के बीच जुकरबर्ग का यह बयान सामने आया है। दरअसल, OpenAI के CEO सैम आल्टमैन ने खुलासा किया था कि मेटा बड़े साइनिंग बोनस और ऊंचे वेतन दे रही थी, जिससे टेक उद्योग में टैलेंट हासिल करने की होड़ बढ़ गई थी।

इसके बावजूद, जुकरबर्ग को भरोसा है कि छोटे समूह भी इनोवेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपने नान-प्राफिट संगठन बायोहब के बारे में भी बात की, जो हेल्थकेयर की चुनौतियों से निपटने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि इसके लिए पर्याप्त काबिल शोधकर्ता और संसाधन जुटाना हमेशा आसान नहीं होता।