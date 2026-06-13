मेटा अब नहीं करेगी छंटनी, जुकरबर्ग ने किया बड़ा दावा 

मेटा अब नहीं करेगी छंटनी, जुकरबर्ग ने किया बड़ा दावा
मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में बताया है कि इस साल कंपनी में बड़े पैमाने पर और कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी।
यह फैसला इस साल में हुए एक बड़े फेरबदल के बाद आया है, जब कंपनी ने अपने 10 फीसदी कर्मचारियों को निकाला था और करीब 7,000 लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी भूमिकाओं में लगाया गया था।
कर्मचारियों के साथ साझा किए गए एक मेमो में जुकरबर्ग ने माना कि कंपनी ने AI-फर्स्ट अप्रोच अपनाने के दौरान कुछ गलतियां कीं।
AI की भूमिकाएं भी बढ़ा रही
जुकरबर्ग का कहना है कि अब मेटा का ध्यान स्थिरता पर है। हालांकि, कंपनी AI की तेजी से बढ़ती तकनीक के साथ भी कदम से कदम मिला रही है।
फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी AI मॉडल डेवलपमेंट के लिए नई भूमिकाएं तैयार कर रही है। साथ ही, इस साल शुरू की गई कड़ी मैनेजमेंट निगरानी में भी ढील देने की योजना है।
इसके अलावा, मेटा जुलाई में होने वाले एक बड़े हैकथॉन समेत टीम-बिल्डिंग के प्रयासों और दूसरे इवेंट्स के लिए भी अपना बजट बढ़ा रही है क्योंकि कंपनी AI इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।