मेटा अब नहीं करेगी छंटनी, जुकरबर्ग ने किया बड़ा दावा 

AI की भूमिकाएं भी बढ़ा रही

जुकरबर्ग का कहना है कि अब मेटा का ध्यान स्थिरता पर है। हालांकि, कंपनी AI की तेजी से बढ़ती तकनीक के साथ भी कदम से कदम मिला रही है।

फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी AI मॉडल डेवलपमेंट के लिए नई भूमिकाएं तैयार कर रही है। साथ ही, इस साल शुरू की गई कड़ी मैनेजमेंट निगरानी में भी ढील देने की योजना है।

इसके अलावा, मेटा जुलाई में होने वाले एक बड़े हैकथॉन समेत टीम-बिल्डिंग के प्रयासों और दूसरे इवेंट्स के लिए भी अपना बजट बढ़ा रही है क्योंकि कंपनी AI इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।