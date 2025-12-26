मार्क जुकरबर्ग ने क्रिसमस पर अपने पड़ोसियों को दिया यह खास गिफ्ट

LOADING...
मार्क जुकरबर्ग ने अपने पड़ोसियों को दिया यह खास गिफ्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 26, 2025
09:47 am
क्या है खबर?

मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग इस क्रिसमस पर अपने अनोखे तोहफ़ों को लेकर चर्चा में रहे। पालो ऑल्टो में उनके घरों के आसपास लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य से पड़ोसियों को शोर और असुविधा झेलनी पड़ रही थी। इसी तनाव को कम करने के लिए जुकरबर्ग ने त्योहार के मौके पर अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए खास तोहफे देने का फैसला किया, ताकि रिश्तों में नरमी आ सके।

हेडफोन 

शोर से परेशान पड़ोसियों को मिले हेडफोन 

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जुकरबर्ग ने शोर से राहत देने के लिए पड़ोसियों को नॉइज-कैंसलिंग हेडफोन गिफ्ट किए। क्रिसेंट पार्क इलाके में उनके 11 घरों के विस्तार और बदलाव के कारण लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। इससे सड़क पर रुकावट, तेज आवाज और मलबे की समस्या बनी हुई थी। जुकरबर्ग का मानना है कि इस छोटे से कदम से पड़ोसियों को कुछ राहत मिलेगी और रिश्ते बेहतर होंगे।

वाइन

तोहफों में वाइन और डोनट्स भी शामिल 

हेडफोन के अलावा, जुकरबर्ग के स्टाफ ने पड़ोसियों को खुश करने के लिए स्पार्कलिंग वाइन और क्रिस्पी क्रीम डोनट्स के डिब्बे भी दिए। रिपोर्ट के अनुसार, इलाके में करीब 8 साल से निर्माण गतिविधियां चल रही हैं, जिससे लोगों में नाराज़गी थी। लगातार शोर, निगरानी और आयोजनों को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। इन तोहफों को संबंध सुधारने और शांति बनाए रखने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

विवाद

पहले भी रहे हैं निर्माण को लेकर विवाद 

जुकरबर्ग के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पहले भी विवादों में रहे हैं। 2016 में पालो ऑल्टो प्रशासन ने कुछ घर गिराने के उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने योजनाओं को अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ाया। आलोचकों का कहना है कि जोनिंग नियमों का फायदा उठाया गया, जबकि जुकरबर्ग पक्ष का कहना है कि वे कम्युनिटी के सदस्य होने की जिम्मेदारी समझते हैं और संतुलन बनाए रखना चाहते हैं।

