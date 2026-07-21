संपत्ति के मामले में मार्क जुकरबर्ग ने डेल कंपनी के CEO को पीछे छोड़ा

फोर्ब्स की अरबपतियों की नई सूची के हिसाब से 20 जुलाई तक मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग की कुल संपत्ति 222.1 अरब डॉलर (करीब 21,000 अरब रुपये) हो गई है।

इस बड़ी छलांग के साथ उन्होंने डेल के CEO माइकल डेल को पीछे छोड़ते हुए सूची में 5वां स्थान पा लिया है। दूसरी ओर, माइकल डेल की संपत्ति घटकर 141 अरब डॉलर (करीब 13,000 अरब रुपये) रह गई है। यह कमी कंपनी के शेयरों की कीमतों में हाल ही में आई गिरावट की वजह से हुई है।