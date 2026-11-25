2019 में बनी और मुख्य रूप से ऑनलाइन बिक्री करने वाली कॉस्मिक्स ने अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए विज्ञापनों पर खर्च बढ़ाया है। यह खर्च लगभग 86 फीसदी बढ़कर 26 करोड़ रुपये हो गया है।

कुल खर्च में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी ने चीजों को कुशलता से संभाला है। इसने 19 फीसदी का एक मजबूत EBITDA मार्जिन बनाए रखा और हर एक रुपये की कमाई पर केवल 0.82 रुपये खर्च किए। यह भारत के तेजी से बदलते D2C बाजार में कंपनी के समझदार प्रबंधन को दर्शाता है।