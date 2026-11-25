मैरिको की कॉस्मिक्स ने वित्त वर्ष 2026 में राजस्व और मुनाफा किया दोगुना
लेखन दिनेश चंद शर्मा
मैरिको के प्लांट आधारित न्यूट्रिशन ब्रांड कॉस्मिक्स के लिए यह साल बेहद शानदार रहा है। मैरिको ने फरवरी में इसमें 60 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी।
इसके बाद कॉस्मिक्स का वित्त वर्ष 2026 में राजस्व लगभग दोगुना हो गया और मुनाफा भी दोगुना हो गया।
कंपनी का राजस्व 92 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि शुद्ध लाभ 12.5 करोड़ रुपये रहा।
विज्ञापन खर्च 26 करोड़ रुपये पहुंचा
2019 में बनी और मुख्य रूप से ऑनलाइन बिक्री करने वाली कॉस्मिक्स ने अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए विज्ञापनों पर खर्च बढ़ाया है। यह खर्च लगभग 86 फीसदी बढ़कर 26 करोड़ रुपये हो गया है।
कुल खर्च में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी ने चीजों को कुशलता से संभाला है। इसने 19 फीसदी का एक मजबूत EBITDA मार्जिन बनाए रखा और हर एक रुपये की कमाई पर केवल 0.82 रुपये खर्च किए। यह भारत के तेजी से बदलते D2C बाजार में कंपनी के समझदार प्रबंधन को दर्शाता है।