मणिपाल हेल्थ की 2030 तक 2,426 बेड बढ़ाने की योजना

मणिपाल हेल्थ की 2030 तक 2,426 बेड बढ़ाने की योजना
मणिपाल हेल्थ ने अपने विकास के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत, कंपनी 2030 तक पूरे भारत में 2,426 नए अस्पताल बेड बढ़ाएगी।
खास तौर पर उनका ध्यान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरलम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली NCR जैसे इलाकों पर है। इस विस्तार में एक अहम प्रोजेक्ट जुहू का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है।
इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने बाकी बची जमीन और बिल्डिंग को 495 करोड़ रुपये में खरीद लिया है, जिसमें से 130 करोड़ रुपये का भुगतान कुछ शर्तों के पूरा होने पर किया जाएगा।
AI में भी बढ़ाया निवेश
फिलहाल मणिपाल के देशभर में 49 अस्पताल चल रहे हैं। इनमें कुल 13,037 लाइसेंस वाले बेड हैं और कंपनी अब तक 76 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुकी है। मरीजों को और भी बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए वे नई तकनीक में निवेश कर रहे हैं।
इसमें रोबोटिक सर्जरी सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स शामिल हैं। AI आधारित नर्सिंग हैंडओवर की सुविधा अभी से 24 अस्पतालों में शुरू हो चुकी है।
वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का परिचालन राजस्व बढ़कर 10,336 करोड़ रुपये हो गया। इसकी वजह कार्डियक केयर (हृदय संबंधी इलाज) और ऑन्कोलॉजी (कैंसर विज्ञान) जैसे विशेषज्ञता वाले विभागों में मिली मजबूत बढ़ोतरी है।