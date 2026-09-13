मणिपाल हेल्थ की 2030 तक 2,426 बेड बढ़ाने की योजना

फिलहाल मणिपाल के देशभर में 49 अस्पताल चल रहे हैं। इनमें कुल 13,037 लाइसेंस वाले बेड हैं और कंपनी अब तक 76 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुकी है। मरीजों को और भी बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए वे नई तकनीक में निवेश कर रहे हैं।

इसमें रोबोटिक सर्जरी सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स शामिल हैं। AI आधारित नर्सिंग हैंडओवर की सुविधा अभी से 24 अस्पतालों में शुरू हो चुकी है।

वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का परिचालन राजस्व बढ़कर 10,336 करोड़ रुपये हो गया। इसकी वजह कार्डियक केयर (हृदय संबंधी इलाज) और ऑन्कोलॉजी (कैंसर विज्ञान) जैसे विशेषज्ञता वाले विभागों में मिली मजबूत बढ़ोतरी है।