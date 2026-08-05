मणिपाल हेल्थ के IPO का सपाट या गिरावट के साथ हो सकता है आगाज

IPO से मिली रकम का एक बड़ा हिस्सा लगभग 5,553 करोड़ रुपये कंपनी अपना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। यह रकम कंपनी के कुल कर्ज के करीब आधे हिस्से को कवर करेगी।

इसके अलावा, बचे हुए पैसों से कंपनी साह्यद्री हॉस्पिटल्स में हिस्सेदारी भी खरीदेगी। पिछले साल कंपनी की कुल आय 26 फीसदी बढ़कर 10,520.5 करोड़ रुपये पहुंच गई थी, फिर भी मुनाफा पिछले साल के मुकाबले घट गया। शेयरों के उच्च मूल्यांकन और खुदरा निवेशकों के कम रुझान को देखते हुए कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज के महेश एम ओझा ने उम्मीद जताई है कि शेयर की लिस्टिंग फीकी रह सकती है। उनके अनुमान के मुताबिक, मणिपाल के शेयर अपने IPO मूल्य से कम पर या सपाट शुरुआत कर सकते हैं।