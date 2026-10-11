मलेशिया एयरलाइंस स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर करेगी अपनी सेवा का विस्तार
मलेशिया एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नसरुद्दीन ए बकर ने बताया है कि एयरलाइन भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है।
इसके लिए वे स्थानीय साझेदारों के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में हैं। फिलहाल उनकी सेवाएं 10 भारतीय शहरों तक हैं और उन्हें बिजनेस ट्रेलर्स और अपने परिवारों से मिलने आने वाले लोगों से काफी मांग दिख रही है। हालांकि, दोनों देशों के बीच सख्त उड़ान समझौतों की वजह से उनका विस्तार धीमा पड़ रहा है।
इंडिगो के कोडशेयर से जुड़ी 6 नए गंतव्य
एयरलाइन ने इंडिगो के साथ कोडशेयर समझौता किया है, जिससे उन्हें भारत में 6 नए गंतव्य से जुड़ने का मौका मिला है। इस साझेदारी की मदद से वे अब ज्यादा यात्रियों तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं।
यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस साल की पहली छमाही में भारत में उनके पैसेंजर ट्रैफिक में 13 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
साथ ही उनकी उड़ानों में भरी हुई सीटों का अनुपात 91 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि, बढ़ते ईंधन की कीमतों ने एयरलाइन को 5 प्रतिशत तक अपनी क्षमता कम करने और किराए बढ़ाने पर मजबूर किया है।
यह सब उनकी बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वे स्मार्ट साझेदारियों के जरिए विकास करते हुए बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाए रखना चाहते हैं।