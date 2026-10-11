मलेशिया एयरलाइंस स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर करेगी अपनी सेवा का विस्तार

एयरलाइन ने इंडिगो के साथ कोडशेयर समझौता किया है, जिससे उन्हें भारत में 6 नए गंतव्य से जुड़ने का मौका मिला है। इस साझेदारी की मदद से वे अब ज्यादा यात्रियों तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं।

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस साल की पहली छमाही में भारत में उनके पैसेंजर ट्रैफिक में 13 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

साथ ही उनकी उड़ानों में भरी हुई सीटों का अनुपात 91 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि, बढ़ते ईंधन की कीमतों ने एयरलाइन को 5 प्रतिशत तक अपनी क्षमता कम करने और किराए बढ़ाने पर मजबूर किया है।

यह सब उनकी बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वे स्मार्ट साझेदारियों के जरिए विकास करते हुए बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाए रखना चाहते हैं।