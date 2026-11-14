AI के लिए टेक कंपनियों का कर्जा 687 अरब डॉलर तक पहुंचा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की होड़ में बने रहने के लिए बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां भारी कर्ज उठा रही हैं। दुनियाभर में यह कर्ज 687 अरब डॉलर (करीब 65,000 अरब रुपये) तक पहुंच गया है।

अल्फाबेट और अमेजन जैसी 5 बड़ी हाइपरस्केलर कंपनियों ने मिलकर इस साल अपने AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 296 अरब डॉलर (करीब 28,000 अरब रुपये) का कर्ज लिया है, वहीं 1,700 अरब डॉलर (करीब 1.6 लाख अरब रुपये) के पट्टे की प्रतिबद्धता भी उनके सिर पर हैं। यह तकनीकी दुनिया के अगले बड़े बदलाव पर एक बड़ा दांव है।