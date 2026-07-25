महाराष्ट्र ने पेश की नई बायोप्लास्टिक नीति, 25,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का लक्ष्य

यह नीति महाराष्ट्र में गन्ने की बड़ी पैदावार का इस्तेमाल बायोप्लास्टिक्स के लिए कच्चे माल के तौर पर करेगी। इसके साथ ही, यह नई ग्रीन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगी, जिनमें फैक्ट्रियां, कंपोस्टिंग सिस्टम और रिसर्च हब शामिल होंगे। मौजूदा प्लास्टिक कंपनियां हैं, वे भी इस योजना से जुड़ सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने मौजूदा कारखानों के विस्तार (ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन) में होने वाले पूरे अतिरिक्त निवेश को केवल बायोप्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ही लगाना होगा।

इसके अलावा, सरकार का मकसद एक लाख किसानों को इस सप्लाई चेन से जोड़ना और निर्यात को एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) तक पहुंचाना है।