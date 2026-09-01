मैग्ना ने युमा एनर्जी के बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क में किया करीब 330 करोड़ रुपये का निवेश

मैग्ना ने युमा एनर्जी के बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क में किया करीब 330 करोड़ रुपये का निवेश
मैग्ना इंटरनेशनल ने बेंगलुरु की युमा एनर्जी में 3.5 करोड़ डॉलर (करीब 330 करोड़ रुपये) का बड़ा निवेश किया है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन चलाती है।
इस निवेश के साथ युमा अगले एक साल में अपनी बैटरी फ्लीट को दोगुना कर पाएगी और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बढ़ाएगी। मैग्ना की हिस्सेदारी बढ़ने से इस संयुक्त उद्यम में युलू का हिस्सा अब कम हो गया है।
6 करोड़ बैटरी स्वैप का आंकड़ा पार
युमा ने अब तक पूरे भारत में 400 से भी ज्यादा स्टेशनों पर 6 करोड़ से अधिक बार बैटरी बदली हैं। फिलहाल कंपनी के पास एक लाख बैटरी मौजूद हैं। युमा का लक्ष्य जल्द ही मुनाफे में आना और चेन्नई के साथ-साथ पुणे तक अपने नेटवर्क का विस्तार करना है।
कंपनी मुख्य रूप से गिग वर्कर्स, खासकर डिलीवरी राइडर्स को फायदा पहुंचा रही है। इन वर्कर्स को 2 मिनट से भी कम समय में बैटरी बदलवाने की सुविधा मिलती है, जिससे उन्हें चार्जिंग के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता और उनका काम भी नहीं रुकता।
इस साल युमा ने एक अरब रुपये का राजस्व हासिल किया है। अब कंपनी युलू के अलावा दूसरी फ्लीट्स के साथ भी साझेदारी करने की योजना बना रही है।