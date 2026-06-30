मर्स्क ने इस साल के लिए मुनाफे का अनुमान बढ़ाया, जानिए क्या है इसकी वजह बिज़नेस Jun 30, 2026

डेनिश शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी मर्स्क ने इस साल के लिए अपने मुनाफे के अनुमान को बढ़ा दिया है। कंपनी ने इसकी वजह एशिया में मजबूत मांग और ग्लोबल कंटेनर मार्केट के साल के बाकी समय में भी अच्छा बने रहने की उम्मीद को बताया है।

अब कंपनी को कंटेनर मात्रा में 4 फीसदी की अच्छी-खासी बढ़त की उम्मीद है। हाजिर शिपिंग दरों में बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण है। लोग जल्द बुकिंग करवा रहे हैं और साथ ही मध्य पूर्व में तनाव और अमेरिकी टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता जैसी बाधाएं भी शिपिंग दरों को बढ़ा रही हैं।