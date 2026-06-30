मर्स्क ने इस साल के लिए मुनाफे का अनुमान बढ़ाया, जानिए क्या है इसकी वजह
डेनिश शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी मर्स्क ने इस साल के लिए अपने मुनाफे के अनुमान को बढ़ा दिया है। कंपनी ने इसकी वजह एशिया में मजबूत मांग और ग्लोबल कंटेनर मार्केट के साल के बाकी समय में भी अच्छा बने रहने की उम्मीद को बताया है।
अब कंपनी को कंटेनर मात्रा में 4 फीसदी की अच्छी-खासी बढ़त की उम्मीद है। हाजिर शिपिंग दरों में बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण है। लोग जल्द बुकिंग करवा रहे हैं और साथ ही मध्य पूर्व में तनाव और अमेरिकी टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता जैसी बाधाएं भी शिपिंग दरों को बढ़ा रही हैं।
स्टॉक जमा करने से बढ़ी माल ढुलाई
मर्स्क के ये अपडेट किए गए आंकड़े विश्लेषकों के अनुमानों से बेहतर हैं, जिससे भविष्य में कंपनी की कमाई और नकद प्रवाह मजबूत होने के संकेत मिलते हैं।
स्कूल खुलने और त्योहारों के सीजन के लिए खुदरा विक्रेताओं द्वारा सामान का स्टॉक जमा करने से माल ढुलाई मात्रा को बढ़ाने में मदद मिली है।
ऊर्जा और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विंसेंट क्लर्क ने बताया कि इस साल अब तक मांग मजबूत बनी हुई है। कंपनी अपने अगले वित्तीय नतीजों की घोषणा अगस्त में करेगी।