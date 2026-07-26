6 महीने पहले स्थापित स्मार्टफोन कंपनी ने हासिल किया 1,650 करोड़ रुपये का राजस्व

चालू वित्त वर्ष के लिए AI+ ने 7,500 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी अब तक 20 लाख से ज्यादा फोन बेच चुकी है। ये फोन 5 अलग-अलग मॉडल्स में उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 10,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच है।

शेठ चाहते हैं कि AI+ सस्ते और भारतीय तकनीक वाले स्मार्टफोन्स के लिए अपनी पहचान बनाए। इसी वजह से कंपनी R&D और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भारी निवेश कर रही है।

उनका उद्देश्य है कि देश में नई-नई तकनीकें और उत्पाद विकसित हों, जिससे बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हो सके।