इनोवेशन प्लेटफॉर्म कैपिटल ने की कर्नाटक में ग्रीन हाइड्रोजन और डाटा सेंटर में निवेश की घोषणा

इस योजना में कुल 2,250 मेगावाट IT लोड वाले डाटा सेंटर बनाए जाएंगे और 1,000 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भी किया जाएगा। पहले चरण के लिए 17,114 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें 200-200 मेगावाट क्षमता वाले 2 बड़े डाटा कैंपस बनेंगे और एक 500 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स भी तैयार होगा।

इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1,000 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। इसमें से ज्यादातर जमीन टेक हब और पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल होगी। इसमें पानी रीसाइक्लिंग की सुविधा भी मौजूद होगी।