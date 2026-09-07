ल्यूपिन की नींद की समस्या के मरीजों की दवा को FDA ने दी मंजूरी

इस खबर के आने के बाद ल्यूपिन शेयर सुर्खियों में आ गए। यह पिछले कारोबारी सत्र में 2,111 रुपये पर बंद हुआ। यह अपने हाल के उच्चतम स्तर से भले ही नीचे आया हो, लेकिन पिछले साल के न्यूनतम स्तर से अभी भी ऊपर है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 96,528.82 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

कंपनी लगातार वैश्विक स्तर पर भी अपना विस्तार कर रही है। हाल ही में उसकी सहायक कंपनी विसुफार्मा बीवी ने टेनपॉइंट थेराप्यूटिक्स की सहायक कंपनी विसुस थेराप्यूटिक्स के साथ एक विशेष लाइसेंसिंग समझौता किया है। इसके तहत, यूवेजी नाम की दवा का व्यावसायीकरण, बिक्री, प्रचार-प्रसार और वितरण किया जाएगा।