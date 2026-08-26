लुमिनो इंडस्ट्रीज का IPO खुलने से पहले ही दिग्गजों ने लगाए 207 करोड़ रुपये

यह IPO 2 हिस्सों में बंटा है। इसमें 500 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 200 करोड़ रुपये के मौजूदा शेयरों की बिक्री होगी। कंपनी जुटाए गए पैसों में से 337 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए करेगी, वहीं, 15 करोड़ रुपये मौजूदा कारखाने के लिए नई मशीनें, उपकरण खरीदने, सिविल वर्क करवाने और अंदरूनी सजावट पर खर्च होंगे। बचे हुए पैसे का उपयोग कंपनी की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

अगर, आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो कम से कम 182 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी, जिसकी कीमत करीब 14,924 रुपये होगी। शेयरों का आवंटन 1 सितंबर को होगा और इनकी ट्रेडिंग 3 सितंबर से शुरू हो जाएगी।