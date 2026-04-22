लुफ्थांसा एयरलाइन ने क्यों की 20,000 उड़ानें रद्द कर करने की घोषणा?

शुरुआत

उड़ानें रद्द करने की हो चुकी है शुरुआत

लुफ्थांसा ने 120 उड़ानें मंगलवार से रद्द कर दी और ये मई के अंत तक जारी रहेंगी। गर्मियों के शेड्यूल में और कटौती की घोषणा अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत तक होने की उम्मीद है। विश्लेषण फर्म सिरियम के आंकड़ों के अनुसार, मई के लिए वैश्विक स्तर पर उद्योग की क्षमता में लगभग 3 प्रतिशत अंकों की कमी आई है, जिसमें 20 सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक को छोड़कर बाकी सभी ने उड़ानें कम कर दी हैं।