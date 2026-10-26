LTTS ने अनुसंधान और विकास के लिए नोकिया से मिलाया हाथ

LTTS, नोकिया के वैश्विक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए एक खास टीम तैयार करेगा। यह टीम 5G नेटवर्क, स्मार्ट ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ऑपरेशंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम करेगी। इस साझेदारी में R&D, नए उत्पाद विकास और एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे सभी प्रमुख पहलू शामिल होंगे।

LTTS के कार्यकारी निदेशक अलिंद सक्सेना के मुताबिक, यह समझौता उनकी इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस की कार्यप्रणाली में कंपनी के गहरे विश्वास को दर्शाता है, वहीं नोकिया ने कहा है कि इस कदम से भारत टेलीकॉम सेक्टर में एक और भी बड़ा इनोवेशन हब बन पाएगा।