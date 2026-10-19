LTM को AI के दम पर वित्त वर्ष 2028 में राजस्व में बढ़ोतरी का अनुमान

LTM को AI के दम पर वित्त वर्ष 2028 में राजस्व में बढ़ोतरी का अनुमान
मुंबई स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केंद्रित वैश्विक टेक्नोलॉजी सेवा और कंसल्टिंग कंपनी LTM को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2028 में उसके राजस्व में तेजी आएगी। AI आधारित सेवाओं की वजह से उसके मार्जिन में भी काफी उछाल देखने को मिलेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) वेणू लंबू का कहना है कि AI की बढ़ती मांग इस भरोसे को और बढ़ा रही है। भले ही सऊदी अरब से मिलने वाला राजस्व अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है, फिर भी कंपनी का पूरा ध्यान अपने AI व्यवसाय को बढ़ाने और रैंडस्टैड अधिग्रहण को पूरा करने पर है। कंपनी 2027 तक यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।
रैंडस्टैड सौदे से होगी 50 करोड़ डॉलर की आय
LTM की रणनीति AI में निवेश करने और रैंडस्टैड सौदे को जल्द पूरा करने पर केंद्रित है। इससे कंपनी को सालाना करीब 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,700 करोड़ रुपये) का राजस्व मिलेगा और यह वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही से कमाई में योगदान देना शुरू कर देगी।
लंबू का मानना है कि अब टेक्नोलॉजी में सुधार होगा और तीसरी तिमाही से सामान्य वृद्धि फिर से शुरू हो जाएगी। कंपनी का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2026 से मजबूत वृद्धि जारी रहे और AI को ही मुख्य आधार बनाकर इसे और भी तेजी दी जाए।