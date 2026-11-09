L&T को नोएडा में मिला 2,500 करोड़ रुपये का मेट्रो लाइन का प्रोजेक्ट

कंपनी इन दिनों अच्छे फॉर्म में है। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी उसे 2,500 करोड़ रुपये तक के और ठेके मिले हैं। आर्थिक तौर पर भी कंपनी मजबूत दिख रही है।

पिछली तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 32.5 फीसदी बढ़ा है और राजस्व 78,750 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि, लाभ मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है, फिर भी पिछले महीने में L&T के शेयर 11.5 फीसदी चढ़े हैं।