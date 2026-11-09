L&T को नोएडा में मिला 2,500 करोड़ रुपये का मेट्रो लाइन का प्रोजेक्ट
बिज़नेस
लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कंपनी नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का अगला हिस्सा बनाएगी। यह अनुबंध (ठेका) 2,500 करोड़ रुपये तक का है, जिसमें 15.1 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वायडक्ट (ऊपर से गुजरने वाला पुल) और 10 नए स्टेशन बनेंगे।
ये स्टेशन बॉटनिकल गार्डन को सेक्टर-142 और उसके आगे के इलाकों से जोड़ेंगे। L&T ऐसे प्रोजेक्ट को अपने कारोबार के लिए बहुत अहम बताती है।
मुनाफे में 32.5 फीसदी की बढ़त
कंपनी इन दिनों अच्छे फॉर्म में है। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी उसे 2,500 करोड़ रुपये तक के और ठेके मिले हैं। आर्थिक तौर पर भी कंपनी मजबूत दिख रही है।
पिछली तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 32.5 फीसदी बढ़ा है और राजस्व 78,750 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि, लाभ मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई है, फिर भी पिछले महीने में L&T के शेयर 11.5 फीसदी चढ़े हैं।