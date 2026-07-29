LPG से रेलवे तक, 1 अगस्त से बदल जाएंगे ये नियम

भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया नियम लागू करेगा। अब रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन वितरण और टिकट बुकिंग का समय एक साथ रहेगा।

इससे यात्रियों का समय बचेगा और लंबी कतारों की परेशानी भी कम होगी साथ ही टिकट लेने की पूरी प्रक्रिया पहले से अधिक आसान बनेगी।

हर महीने की तरह 1 अगस्त को भी घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होगी, जिससे गैस के दाम बदल सकते हैं।