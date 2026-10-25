लॉरियल नए शहरों तक पहुंचा रही अपने स्किनकेयर ब्रांड्स

लॉरियल ने इनोविस्ट में ज्यादातर हिस्सेदारी खरीदकर अपना अधिग्रहण पूरा कर लिया है। ऐसा करके कंपनी देश के तेजी से बढ़ते डिजिटल-फर्स्ट ब्यूटी बाजार में अपनी पहुंच और मजबूत करना चाहती है।

इसके अलावा, इसने नायका के साथ भी हाथ मिलाया है, जिसका मकसद स्थानीय ब्यूटी ब्रांड्स को बढ़ावा देना है। वैश्विक विशेषज्ञता और स्थानीय पसंद का यह मिश्रण लॉरियल के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है।

इसी कारण 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी ने इस क्षेत्र में 19.2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है, खासकर हेयरकेयर और स्किनकेयर उत्पादों में। यह साफ दिखाता है कि भारतीय ग्राहकों को कंपनी का यह नया तरीका बहुत पसंद आ रहा है।