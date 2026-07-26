लोढ़ा डेवलपर्स ने दर्ज किया रिकॉर्ड तिमाही मुनाफा

पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा मार्जिन 26.9 फीसदी पर पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 18.6 फीसदी था। कंपनी की कुल आय में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है।

प्रबंध निदेशक अभिषेक लोढ़ा ने बताया कि यह सब उच्च गुणवत्ता वाले मकानों की बढ़ती मांग का नतीजा है। खरीदार अब ऐसे ब्रांड्स को पसंद कर रहे हैं, जो विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

लोढ़ा मुंबई के बाहर भी अपना विस्तार कर रहा है। कंपनी इस वित्त वर्ष में दिल्ली NCR में अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी इसकी सेल्स बुकिंग लगातार बढ़ रही है।