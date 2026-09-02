83 प्रतिशत जेन-Z प्रोफेशनल नेटवर्किंग से दूर

लिंक्डइन की रिसर्च में बड़ा खुलासा, 83 प्रतिशत जेन-Z प्रोफेशनल नेटवर्किंग से दूर

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:57 pm Sep 02, 202603:57 pm

क्या है खबर?

आज के समय में नौकरी और करियर में सिर्फ पढ़ाई या डिग्री ही काफी नहीं मानी जाती, बल्कि सही लोगों से जुड़ना भी जरूरी होता है। प्रोफेशनल नेटवर्क युवाओं को नौकरी, सलाह और नए अवसरों तक पहुंच दिला सकता है। हालांकि, लिंक्डइन की नई रिसर्च में जेन-Z को लेकर अलग तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 83 प्रतिशत जेन-Z प्रोफेशनल नेटवर्किंग नहीं कर रही है। वहीं 79 प्रतिशत इसे करियर के लिए जरूरी मानती है।