जीवन बीमा बाजार में पिछले महीने आया 33 फीसदी उछाल
भारतीय जीवन बीमा सेक्टर के लिए अगस्त का महीना शानदार रहा। इस महीने नए बिजनेस प्रीमियम में 33 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जो 41,198 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस उछाल की मुख्य वजह ग्रुप सिंगल-प्रीमियम योजनाएं रहीं।
इन योजनाओं में 56 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और कुल प्रीमियम में इनकी हिस्सेदारी आधे से ज्यादा रही। यह दिखाता है कि ज्यादा लोग और कंपनियां भी अब लाइफ कवर में पैसा लगा रहे हैं।
LIC को 45.3 फीसदी की बढ़त मिली
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस मामले में सबसे आगे रहा। उसके नए बिजनेस प्रीमियम में 45.3 फीसदी की वृद्धि देखी गई। यह बढ़त भी मुख्य तौर पर ग्रुप सिंगल-प्रीमियम बिजनेस की वजह से मिली।
SBI लाइफ और HDFC लाइफ ने भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की।
SBI लाइफ का रिटेल-वेटेड प्रीमियम 21.8 फीसदी बढ़ गया, वहीं HDFC लाइफ ने भी लगातार अच्छी ग्रोथ दिखाई।
कुल मिलाकर, पूरा सेक्टर फिलहाल मजबूत मांग देख रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन बीमा हो या समूह जीवन बीमा।