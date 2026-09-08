जीवन बीमा बाजार में पिछले महीने आया 33 फीसदी उछाल

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस मामले में सबसे आगे रहा। उसके नए बिजनेस प्रीमियम में 45.3 फीसदी की वृद्धि देखी गई। यह बढ़त भी मुख्य तौर पर ग्रुप सिंगल-प्रीमियम बिजनेस की वजह से मिली।

SBI लाइफ और HDFC लाइफ ने भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की।

SBI लाइफ का रिटेल-वेटेड प्रीमियम 21.8 फीसदी बढ़ गया, वहीं HDFC लाइफ ने भी लगातार अच्छी ग्रोथ दिखाई।

कुल मिलाकर, पूरा सेक्टर फिलहाल मजबूत मांग देख रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन बीमा हो या समूह जीवन बीमा।