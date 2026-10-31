LIC हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा दूसरी तिमाही में 12 फीसदी उछला

कंपनी अपने वित्तीय साधनों पर हुए पुराने नुकसानों को पलटने में कामयाब रही, जिससे उसकी बैलेंस शीट बेहतर हुई है। कंपनी के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) में कमी आई है। उसका सकल NPA 2.51 फीसदी से सुधरकर 2.05 फीसदी हो गया है, जो बताता है कि कंपनी अब कर्जों को ज्यादा ध्यान से संभाल रही है।

LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 19,610 करोड़ रुपये के ऐसे कर्जों की पहचान की है, जिन्हें हाउसिंग से नॉन-हाउसिंग श्रेणी में फिर से वर्गीकृत किया गया है।

हालांकि, इससे कंपनी के कुल लोन के आकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। कंपनी की ब्याज आय में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वित्तीय लागत बढ़ने से उसका खर्च भी बढ़ गया।