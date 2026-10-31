LIC हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा दूसरी तिमाही में 12 फीसदी उछला
LIC हाउसिंग फाइनेंस ने हाल ही में अपने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया है कि उसका शुद्ध मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 12 फीसदी बढ़कर 1,507 करोड़ रुपये हो गया है।
मुनाफे में यह उछाल मुख्य रूप से उन प्रावधानों को पलटने से आया है, जो खराब कर्जों के लिए रखे गए थे।
इसके साथ ही, कंपनी की परिसंपत्ति गुणवत्ता (एसेट क्वालिटी) भी सुधरी है, यानि उसके पास अब कम खराब कर्ज हैं। कंपनी की कुल आय भी थोड़ी बढ़कर 7,194 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
NPA में आई गिरावट
कंपनी अपने वित्तीय साधनों पर हुए पुराने नुकसानों को पलटने में कामयाब रही, जिससे उसकी बैलेंस शीट बेहतर हुई है। कंपनी के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) में कमी आई है। उसका सकल NPA 2.51 फीसदी से सुधरकर 2.05 फीसदी हो गया है, जो बताता है कि कंपनी अब कर्जों को ज्यादा ध्यान से संभाल रही है।
LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 19,610 करोड़ रुपये के ऐसे कर्जों की पहचान की है, जिन्हें हाउसिंग से नॉन-हाउसिंग श्रेणी में फिर से वर्गीकृत किया गया है।
हालांकि, इससे कंपनी के कुल लोन के आकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। कंपनी की ब्याज आय में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वित्तीय लागत बढ़ने से उसका खर्च भी बढ़ गया।