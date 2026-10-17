बीमा एजेंट संघ ने IRDAI से की 35 फीसदी तक कमीशन बढ़ाने की मांग

LIAFI ने नए कमीशन दरों का सुझाव दिया है। उनके अनुसार, 5 से 9 साल तक की पॉलिसी पर 27 फीसदी, 10 से 14 साल तक की पॉलिसी पर 30 और 15 साल या उससे ज्यादा समय तक चलने वाली पॉलिसी पर 35 फीसदी कमीशन मिलना चाहिए।

इसके साथ ही, संघ ने रिन्यूअल कमीशन के लिए भी मांग की है कि दूसरे साल से लेकर छठे साल तक यह 7.5 फीसदी हो और उसके बाद 6 फीसदी कर दिया जाए।

समूह ने यह भी बताया कि 2023 में कमीशन पर लगी ऊपरी सीमा हटाए जाने के बाद से एजेंट्स की कमाई में कमी आई है। साथ ही, अलग-अलग चैनल्स के बीच कमीशन को लेकर बड़ा अंतर है, जिससे कई एजेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।